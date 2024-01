RiceBran Technologies Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ricebran-Aktie beträgt 56, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Dieser Wert wird auch auf 25-Tage-Basis bestätigt, da der RSI ebenfalls bei 56 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ricebran.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Ricebran-Aktie ein Durchschnitt von 0,65 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,21 USD, was einer Abweichung von -67,69 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem aktuellen Schlusskurs von 0,25 USD eine Abweichung von -16 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ricebran aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -4,08 Prozent zur Branchendurchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.