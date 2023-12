RiceBran Technologies Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Ricebran Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ricebran wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ricebran-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,24, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Ricebran daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Ricebran eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs ermittelt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ricebran-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ricebran mit 0,69 USD angegeben, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,22 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -68,12 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,28 USD, was zu einem Abstand von -21,43 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ricebran daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.