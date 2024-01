RiceBran Technologies Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ricebran Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Ricebran-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 76,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden positive Themen rund um Ricebran besonders häufig diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Ricebran-Aktie liegt für 200 Tage bei 0,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,23 USD liegt, was zu einer Abweichung von -65,67 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 0,23 USD liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ricebran daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Gemäß der Sentiment- und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Ricebran-Aktie, wobei die Bewertungen aus verschiedenen Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.