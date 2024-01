Ricardo Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Ricardo-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 490 GBP liegt 7,43 Prozent unter dem GD200 (529,35 GBP), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 463,82 GBP und einen Abstand von +5,64 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen" ist die Aktie von Ricardo mit einem KGV von 36,1 insgesamt 31 Prozent niedriger bewertet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Rendite hat die Ricardo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt, was 2,61 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie jedoch 0,52 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ricardo-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch die letzten 25 Handelstage im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale Bewertung der Ricardo-Aktie basierend auf technischer und fundamentaler Analyse sowie dem Relative Strength Index.