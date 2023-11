Ricardo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Dividende: Die Dividendenrendite von Ricardo liegt bei 2,39 Prozent, was 9,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Ricardo-Aktie beträgt 537,29 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 465 GBP, was einem Unterschied von -13,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (462,92 GBP) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ricardo-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ricardo beträgt derzeit 36, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 45 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Analysteneinschätzung: Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus, da es 1 Kaufempfehlung, 1 Neutralbewertung und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ricardo vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ricardo liegt bei 532 GBP, was einer Entwicklung um 14,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamteinstufung basierend auf der Analystenuntersuchung lautet daher "Gut".