Ricardo Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Ricardo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,01 Prozent erzielt, was 25,36 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der professionellen Dienstleistungen beträgt 2,12 Prozent, und Ricardo liegt aktuell 23,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ricardo beträgt momentan 2,44 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,97 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,05 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Abweichung von nur +1,87 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ricardo daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.