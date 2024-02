Ricardo Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Ricardo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 506,41 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 422 GBP liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 453,65 GBP über dem aktuellen Kurs von 422 GBP, was einer Abweichung von -6,98 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche erzielte Ricardo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,63 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,37 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -23 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,24 Prozent hatte, liegt Ricardo 22,86 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ricardo-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,69 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ricardo basierend auf dem RSI.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ricardo-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 26,07 Prozent vom aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält Ricardo von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.