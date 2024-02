Ricardo Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Für Ricardo beträgt der RSI 51,52, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 67,5, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ricardo eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb Ricardo eine gute Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung erhält.

Unsere Stimmungsanalyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Ricardo gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ricardo mit einer Rendite von -20,63 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 2,54 Prozent kommt, liegt Ricardo mit -23,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt wird die Aktie von Ricardo daher mit einem neutralen Rating bewertet.