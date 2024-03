Ricardo Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Ricardo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,01 Prozent erwirtschaftet, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor 24,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der professionellen Dienstleistungen beträgt 2,14 Prozent, und Ricardo liegt aktuell 23,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird häufig der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Ricardo liegt bei 39,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Ricardo liegt derzeit bei 2,44 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche der professionellen Dienstleistungen beträgt -9,3 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz üblich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.