Ribbon Communications-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Analysten schätzen die Aktie von Ribbon Communications auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung von 98,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,03 USD liegt. Auf Basis aller Analysteneinschätzungen wird daher die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Ribbon Communications in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Ribbon Communications daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Dividendenrendite für Ribbon Communications beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Ribbon Communications auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,67 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,03 USD liegt, was einer Abweichung von +13,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2,24 USD, was einer Abweichung von +35,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut"-Wert bewertet.