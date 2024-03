Ribbon Communications Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Ribbon Communications-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,72 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,86 USD, was einem Unterschied von +5,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 3,04 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-5,92 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Ribbon Communications-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ribbon Communications wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Ribbon Communications abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was einem Potenzial von 109,79 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Ribbon Communications-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 58,7 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.