Ribbon Communications Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Ribbon Communications liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Ribbon Communications in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Ribbon Communications haben wir langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Stimmungsbild.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für Ribbon Communications vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Entwicklung von 112,01 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 6 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".