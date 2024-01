Rhythm Biosciences Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Rhythm Biosciences derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,35 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,115 AUD) um -67,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,16 AUD weist eine Abweichung von -28,13 Prozent auf. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rhythm Biosciences in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rhythm Biosciences-Aktie zeigt einen Wert von 62, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (61,11) ergibt eine "neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "neutral" Einstufung für Rhythm Biosciences.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "neutral"-Einstufung.