Rhythm Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt fünf Analystenbewertungen für die Rhythm-Aktie stattgefunden. Von diesen waren vier Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Rhythm-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Rhythm. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39,2 USD, was einem Abwärtspotential von -20,37 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 49,23 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Rhythm somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger bei Rhythm in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Rhythm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,89 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -10,04 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +49,93 Prozent für Rhythm bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,04 Prozent im letzten Jahr, wobei Rhythm 45,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rhythm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 27,95 USD liegt, was einer Abweichung von +76,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (49,23 USD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Rhythm-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs (44,47 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+10,7 Prozent Abweichung). In Summe wird die Rhythm-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.