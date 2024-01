Rhoen Klinikum tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Rhoen-klinikum wurde ein aktueller RSI-Wert von 62,5 ermittelt, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Rhoen-klinikum bei -32,41 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -11,49 Prozent kommt, liegt die Performance von Rhoen-klinikum mit 20,93 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Rhoen-klinikum eine Dividendenrendite von 1,51 % aus, was 4,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 % liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Rhoen-klinikum. Die Aktie wurde an einem Tag positiv diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments.