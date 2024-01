Rhoen Klinikum-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Aktienkurs des Unternehmens Rhoen-klinikum hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor eine Unterperformance von 20,11 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem gleichen Sektor beträgt -12,27 Prozent, und Rhoen-klinikum liegt aktuell 20,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rhoen-klinikum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,76 EUR. Der letzte Schlusskurs von 10,1 EUR weicht somit um -14,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 10,48 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt daher nur um -3,63 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie auf dieser Analysebasis ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch in den Kommentaren wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitsdienstleistungssektor als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.