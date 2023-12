Rhoen Klinikum Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Rhoen-klinikum schüttet eine Dividendenrendite von 1,29 % aus, was 4,7 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,99 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Aus charttechnischer Sicht wird die Rhoen-klinikum-Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,4 EUR lag, was einem Unterschied von -13,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 12,08 EUR entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,12 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 10,4 EUR (-6,47 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rhoen-klinikum-Aktie einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage und von 60,47 für die letzten 25 Handelstage. Diese Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral", da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Änderungen aufweist. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Rhoen-klinikum-Aktie in den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung, die auf niedrigere Dividendenrenditen, schlechte charttechnische Werte und ein neutrales Sentiment und Buzz hinweist.