Rhoen Klinikum Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Aktie von Rhoen-klinikum wird von verschiedenen Analysemethoden als attraktiv bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 16,79 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (99,27). Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt sich in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Rhoen-klinikum. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen, und an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Rhoen-klinikum beträgt 36,36 Punkte, was eine "Neutral" Bewertung ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt dasselbe Ergebnis, wodurch die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rhoen-klinikum auf 11,32 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,5 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,59 Prozent, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 10,49 EUR, was einer Distanz von +9,63 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Rhoen-klinikum auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.