Rhoen Klinikum Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Derzeitige Investitionen in die Aktie von Rhoen-klinikum könnten eine Dividendenrendite in Höhe von 1,29 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,74 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens und ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Rhoen-klinikum bei -33,85 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,61 Prozent erzielt, wobei Rhoen-klinikum mit 26,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf längere Sicht lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Rhoen-klinikum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rhoen-klinikum mit einem Kurs von 9,9 EUR inzwischen -8,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -17,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.