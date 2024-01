Rhoen Klinikum Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Rhoen-klinikum-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 9,9 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -8,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so liegt die Abweichung zum GD200 bei -17,15 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor weist die Rhoen-klinikum-Aktie eine Rendite von -33,85 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,61 Prozent verzeichnet, liegt die Rhoen-klinikum-Aktie mit 26,24 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rhoen-klinikum-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 64,1, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Für Investoren bedeutet dies, dass bei einer Dividendenrendite von 1,29 % die Rhoen-klinikum-Aktie einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,74 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bietet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.