Rhoen Klinikum Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Rhoen-Klinikum bei 10 EUR liegt, was einer Entfernung von -16,53 Prozent vom GD200 (11,98 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Darüber hinaus weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 10,89 EUR auf. Dies bedeutet, dass ein weiteres "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege liegt die Rendite von Rhoen-Klinikum mit -33,85 Prozent mehr als 27 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Rhoen-Klinikum mit 26,25 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung für Rhoen-Klinikum in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 1,29 % liegt Rhoen-Klinikum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6,04 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz 4,74 Prozentpunkte beträgt.