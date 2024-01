Rhoen Klinikum Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte sich über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg an einem Tag positiv. Zudem haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Rhoen-klinikum ausgetauscht. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Rhoen-klinikum liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 62,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rhoen-klinikum für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Rhoen-klinikum mit einer Ausschüttung von 1,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6,04 %) niedriger, was einer Differenz von 4,74 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung der Dividende derzeit als "Schlecht" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Rhoen-klinikum bei -33,85 Prozent und damit um mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,6 Prozent. Auch hier wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.