Rhoen Klinikum Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Rhoen-klinikum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Rhoen-klinikum bei 1,51 %, was einen geringeren Ertrag von 4,52 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens "Schlecht" aus.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Rhoen-klinikum eine übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Rhoen-klinikum.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rhoen-klinikum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Rhoen-klinikum-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.