Rhoen Klinikum Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rhoen-klinikum. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Rhoen-klinikum festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Rhoen-klinikum daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rhoen-klinikum im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 1,51 % aus, was 5,82 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 7,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Rhoen-klinikum beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 99 aufweisen. Daher wird Rhoen-klinikum aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.