Rhoen Klinikum Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung der Anleger bei Rhoen-klinikum ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen führte. Dies ergab die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der Anleger in den genannten Quellen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Gesundheitspflege-Sektors hat die Aktie von Rhoen-klinikum im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt. Dies liegt 21,04 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,37 Prozent) der Branche. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,32 Prozent, wobei Rhoen-klinikum aktuell um 21,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum beträgt aktuell 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Rhoen-klinikum derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 auf, was eine negative Differenz von -4,51 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Diese Bewertungen basieren auf den genannten Faktoren und spiegeln die aktuelle Einschätzung der Experten wider.

