Rhoen Klinikum Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben uns die Aktie von Rhoen-klinikum genauer angesehen und dabei festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine mittlere Aktivität zeigte. Daher kommt unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung in Frage. Die Rate der Stimmungsänderung für Rhoen-klinikum war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Rhoen-klinikum bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Rhoen-klinikum mit einer Dividendenrendite von 1,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (5,27 %) niedriger. Die Differenz beträgt 3,98 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rhoen-klinikum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 11 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,49 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rhoen-klinikum eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Rhoen-klinikum daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rhoen-klinikum von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.