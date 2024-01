Rhoen Klinikum Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Rhoen-klinikum wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Rhoen-klinikum-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 56,82, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Rhoen-klinikum-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt, was 20,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -12,27 Prozent, wobei Rhoen-klinikum 20,14 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Rhoen-klinikum war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien, die von unserer Redaktion ausgewertet wurden. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Rhoen-klinikum-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei weicht der letzte Schlusskurs von 10,1 EUR um -14,12 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Zusammenfassend erhält die Rhoen-klinikum-Aktie aufgrund der genannten Bewertungen eine "Neutral"-Einstufung in der technischen Analyse, jedoch insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der negativen Anleger-Stimmung und der Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt.