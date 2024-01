Rhoen Klinikum Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Aktienkurs von Rhoen-klinikum hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,85 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von -7,43 Prozent liegt Rhoen-klinikum mit 26,42 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Rhoen-klinikum mit einer Ausschüttung von 1,29 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister von 6,01 %. Die Differenz beträgt 4,72 Prozentpunkte, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Rhoen-klinikum ist insgesamt neutral. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum ist die Aktivität und Stimmungsänderung bei Rhoen-klinikum neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.