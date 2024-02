Rhoen Klinikum Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Rhoen-klinikum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -12,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rhoen-klinikum eine Underperformance von -19,88 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,25 Prozent im letzten Jahr, und Rhoen-klinikum lag 22,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Rhoen-klinikum mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,9 eine Unterbewertung auf, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" mit einem KGV von 98,81 bewertet werden. Somit wird die Aktie von Rhoen-klinikum aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rhoen-klinikum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,42 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 10,4 EUR, was einem Unterschied von -8,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 9,98 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+4,21 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält Rhoen-klinikum für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rhoen-klinikum zeigt bei einem Niveau von 22,73 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 40,68 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.