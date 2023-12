Rhoen Klinikum Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Rhoen-klinikum mit niedriger Dividendenrendite Die Dividendenrendite von Rhoen-klinikum liegt derzeit bei 1,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Rhoen-klinikum-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Stimmung und Diskussion In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Rhoen-klinikum. Die Diskussion in den sozialen Medien war überwiegend negativ, wobei es keine positiven Themen gab. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Anlegerstimmung Die Anleger waren in den letzten Tagen hauptsächlich negativ eingestellt. Es gab keine positive Diskussion, und nur an zwei Tagen waren die Anleger neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Technische Analyse Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Rhoen-klinikum in den Kategorien Dividendenrendite, Stimmung und Diskussion, Anlegerstimmung und technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.