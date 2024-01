Rhoen Klinikum Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Rhoen-Klinikum-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent. In der Kategorie "Gesundheitsdienstleister" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Diskrepanz zu vergleichbaren Werten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rhoen-Klinikum-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauf- oder Überverkaufssignale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Rhoen-Klinikum-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Ebenso gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rhoen-Klinikum in den sozialen Medien in den letzten Wochen, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Rhoen-Klinikum-Aktie basierend auf der Dividendenrendite, dem Relative-Stärke-Index und dem Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken.