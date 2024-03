Rhoen Klinikum Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Rhoen-Klinikum AG hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die derzeit bei 1,51 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,31 % im Gesundheitsdienstleister-Sektor ist diese Rendite jedoch niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Auch in Bezug auf die Aktienkurs-Performance zeigt sich Rhoen-klinikum mit einer Rendite von -32,41 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor unterdurchschnittlich. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,51 Prozent, wobei Rhoen-klinikum mit 19,9 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Trotz dieser Entwicklungen wurden Rhoen-klinikum in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch auf fundamentaler Basis wird das Unternehmen im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,9 liegt die Aktie 85 Prozent unter dem Branchen-KGV von 100,87.

Die Gesamtbewertung zeigt, dass die Dividendenrendite und Aktienkurs-Performance von Rhoen-klinikum unterdurchschnittlich sind, während die Anleger-Stimmung und fundamentale Bewertung als positiv angesehen werden. Dies sollte von potenziellen Investoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigt werden.