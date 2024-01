Rhoen Klinikum Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Rhoen-klinikum zahlt. Dieser Wert liegt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 105 und führt dazu, dass der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass Rhoen-klinikum weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,5, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie von 10,1 EUR eine Entfernung von -15,9 Prozent vom GD200 (12,01 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,94 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Rhoen-klinikum bei -33,85 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt wird der Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, zeigt jedoch "Schlecht"-Signale in Bezug auf die technische Analyse und die Branchenvergleiche.