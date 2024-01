Rhoen Klinikum Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

In den letzten zwei Wochen wurde die Rhoen-klinikum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Rhoen-klinikum beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 103 aufweisen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist Rhoen-klinikum daher unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rhoen-klinikum auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,29 % aus. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6 % ist dies um 4,71 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Ertrag somit niedriger ist als üblich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rhoen-klinikum mit einem aktuellen Kurs von 10,1 EUR -8,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -16,25 Prozent, was zu der Gesamteinstufung "Schlecht" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.