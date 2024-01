Rhoen Klinikum Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die aktuelle Diskussion über Rhoen-klinikum in den sozialen Medien gibt einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Rhoen-klinikum im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von 23,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,82 Prozent, wobei Rhoen-klinikum aktuell 24,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Rhoen-klinikum in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rhoen-klinikum derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,9 EUR, während der Kurs der Aktie bei 10 EUR um -15,97 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,72 EUR, was einer Abweichung von -6,72 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Rhoen-klinikum als "Neutral" angemessen bewertet, jedoch die Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitssektor als "Schlecht" eingestuft wird. In den sozialen Medien gibt es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, und die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Bewertung hin.