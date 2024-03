Rhoen Klinikum Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Rhoen-klinikum ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde an vier Tagen eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen kaum vorkamen. Lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie von Rhoen-klinikum heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rhoen-klinikum derzeit mit 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,34 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche.

Wenn man den Aktienkurs betrachtet, zeigt sich, dass Rhoen-klinikum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,51 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen jedoch eine Outperformance von +3,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitsdienstleister-Branche gezeigt. Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite von Rhoen-klinikum um 1,05 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Rhoen-klinikum eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Rhoen-klinikum weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl bei der 7- als auch bei der 25-Tage-Basis. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Rhoen-klinikum auf Basis des Anleger-Sentiments, der Dividendenrendite, des Branchenvergleichs des Aktienkurses und des Relative Strength Index eine insgesamt positive Bewertung.