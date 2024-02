Rhoen Klinikum Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Dividendenrendite von Rhoen-klinikum liegt derzeit bei 1,51 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent für die "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -4,59 Prozent zur Rhoen-klinikum-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung rund um Rhoen-klinikum ist größtenteils negativ, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Vor allem in den letzten zwei Tagen wurden negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Rhoen-klinikum-Aktie bei -32,41 Prozent, mehr als 21 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was Rhoen-klinikum mit 20,4 Prozent deutlich unterschreitet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rhoen-klinikum-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage und 56,25 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Rhoen-klinikum aufgrund der Dividendenrendite, der Stimmung, und der relativen Aktienkursentwicklung im Branchenvergleich.