Rhoen Klinikum Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Das Unternehmen Rhoen-klinikum hat eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,34 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Auch die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Rhoen-klinikum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den vergangenen 12 Monaten hat das Unternehmen eine Performance von -6,51 Prozent erzielt, was jedoch eine Outperformance von +3,62 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.