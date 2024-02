Rhoen Klinikum Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Rhoen-klinikum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,74 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,1 EUR, was einem Unterschied von -13,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,45 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts einen Rückgang um -3,35 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rhoen-klinikum-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet konnte eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Rhoen-klinikum-Aktie festgestellt werden. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Dividendenpolitik von Rhoen-klinikum erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -4,52 Prozent zum Branchendurchschnitt zeigt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung aus verschiedenen Analysemethoden.