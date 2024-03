Rhoen Klinikum Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Bewertung von Rhoen-klinikum-Aktien basiert auf verschiedenen Analysekriterien. Einer davon ist der gleitende Durchschnitt, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11,39 EUR, was dazu führt, dass Rhoen-klinikum eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,19 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält Rhoen-klinikum auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Auskünfte. Die Diskussionsintensität ist normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Rhoen-klinikum mit einem Wert von 14,9 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rhoen-klinikum-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis gibt es jedoch keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rhoen-klinikum eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.