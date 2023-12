Rhoen Klinikum Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Rhoen-klinikum zahlt eine Dividendenrendite von 1,29 %, was 4,74 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,4 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,08 EUR eine Abweichung von -13,91 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Abstand von -6,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 11,12 EUR, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot stand und positve Diskussionen fehlten. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt. Die Rhoen-klinikum-Aktie erhält somit insgesamt eine eher negative Bewertung sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht.