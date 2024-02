Rhoen Klinikum Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Bei einer Dividende von 1,51 % schneidet Rhoen-klinikum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6 %) hinsichtlich der Ausschüttung schlechter ab. Die Differenz von 4,49 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Rhoen-klinikum neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen rund um Rhoen-klinikum wurde eine mittlere Aktivität gemessen und somit die Bewertung "Neutral" zugewiesen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Rhoen-klinikum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,61 EUR mit dem aktuellen Kurs (9,75 EUR) vergleicht. Die Abweichung beträgt -16,02 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von -4,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.