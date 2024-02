Rhoen Klinikum Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmung im Zusammenhang mit den Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen zu Rhoen-klinikum auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. In den vergangenen zwei Tagen haben Nutzer sozialer Medien hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Rhoen-klinikum diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Rhoen-klinikum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,41 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -21,24 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -11,18 Prozent gefallen sind. Der "Gesundheitspflege"-Sektor wies eine durchschnittliche Rendite von -12,81 Prozent im letzten Jahr auf, wobei Rhoen-klinikum um 19,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Rhoen-klinikum in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Rhoen-klinikum-Aktie weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 68,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56. Dies deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,51 Prozent hat Rhoen-klinikum derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -4. Aus diesem Grund erhält die Rhoen-klinikum-Aktie in Bezug auf die Dividende eine Bewertung als "Schlecht".