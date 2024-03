Rhoen Klinikum Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Rhoen-klinikum: Aktienanalyse zeigt gemischte Ergebnisse

Die Analyse der Rhoen-klinikum AG ergab gemischte Ergebnisse in Bezug auf verschiedene Kriterien. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit einer Ausschüttung von 1,51 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,11 % für Gesundheitsdienstleister. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Auch in Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich Rhoen-klinikum schwächer als vergleichbare Unternehmen. In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen eine Performance von -32,41 %, während der Branchendurchschnitt für Gesundheitsdienstleister bei -12,6 % lag. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors von -10,04 % schnitt Rhoen-klinikum mit einer Rendite von -32,41 % schlechter ab. Dies führt zu einer Unterperformance von -19,81 % im Branchenvergleich und zu einer Unterperformance von 22,38 % im Sektorvergleich. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse der Stimmung und des Anlegerverhaltens zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Soziale Plattformen und die Kommentare der Nutzer haben überwiegend positive Themen rund um Rhoen-klinikum aufgegriffen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bilanz. Kurzfristig betrachtet liegt der Aktienkurs mit 12,3 EUR um +22,63 % über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +7,8 %, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Rhoen-klinikum gemischte Ergebnisse in Bezug auf Dividende, Aktienkurs, Stimmung und technische Analyse. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.