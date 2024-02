Rhoen Klinikum Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Rhoen-klinikum wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum bei 14,9, was unter dem Branchendurchschnitt von 110,85 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich Rhoen-klinikum neutral war und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -16,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Rhoen-klinikum also eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die fundamentale Analyse als auch auf die Stimmung und die technische Analyse.