Rhoen Klinikum Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Rhoen-klinikum wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien größtenteils positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Rhoen-klinikum diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Rhoen-klinikum mit einer Rendite von -33,85 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,61 Prozent. Auch hier liegt Rhoen-klinikum mit 26,24 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Rhoen-klinikum investieren, können bei einer Dividendenrendite von 1,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,74 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Stimmungsbild der Aktie Rhoen-klinikum lässt sich auch anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird Rhoen-klinikum in Bezug auf die Stimmung als "Gut", in Bezug auf die Performance als "Schlecht" und in Bezug auf die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.