Rhoen Klinikum Aktie: Chancenlos!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Rhoen-klinikum hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gezeigt. An einem Tag dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Aufgrund des Anleger-Sentiments wird Rhoen-klinikum insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum mit einem Wert von 14,9 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister". Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rhoen-klinikum liegt bei 47,37, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 53. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,51 Prozent und liegt damit 4,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Rhoen-klinikum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Rhoen-klinikum derzeit gemischte Signale aufweist, wobei das Anleger-Sentiment und die Dividendenpolitik negativ bewertet werden, während die fundamentale Analyse und der RSI neutrale Bewertungen ergeben. Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.