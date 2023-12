Rhoen Klinikum Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Kommunikation im Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, und Rhoen-klinikum wird in diesem Bereich neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Stimmungsänderung verlief ebenfalls neutral. Die Dividendenrendite von Rhoen-klinikum liegt derzeit bei 1,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt negativ, was zu der neutralen Gesamtbewertung in dieser Hinsicht führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Rhoen-klinikum um mehr als 24 Prozent darunter. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -27 Prozent erzielt, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von -16,64 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.