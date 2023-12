Rhoen Klinikum Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Anlegerstimmung gegenüber Rhoen-klinikum war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussion an einem Tag, während es keine positiven Gespräche gab. An zwei Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Rhoen-klinikum daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,08 EUR für die Rhoen-klinikum-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,4 EUR, was einem Unterschied von -13,91 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,12 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -6,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Rhoen-klinikum für die einfache Charttechnik somit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 16,64 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 101. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Rhoen-klinikum auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Rhoen-klinikum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -8,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -18,21 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -9,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Rhoen-klinikum 17,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.