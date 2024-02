Rhoen Klinikum Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Aktie von Rhoen-klinikum bietet aktuell eine Dividendenrendite von 1,51 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 4,52 Prozentpunkten. Daher ergeben sich niedrigere Dividenden, die die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" kennzeichnen.

In den letzten beiden Wochen wurde Rhoen-klinikum von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dagegen gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Kommentare und Wortmeldungen. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Rhoen-klinikum zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rhoen-klinikum demnach als "Neutral"-Wert bewertet.

Die technische Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt eine unterschiedliche Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, während auf Basis der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Aktie von Rhoen-klinikum aktuell eine neutrale Bewertung aufweist, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse.